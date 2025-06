Scuole superiori il Bernocchi apre le porte

Scuole superiori, il Bernocchi apre le porte: un'occasione unica per scoprire il mondo dell'istruzione superiore e orientarsi con entusiasmo. Per accompagnare studenti e famiglie in questa fase decisiva, l’Isis Antonio Bernocchi di Legnano propone una serie di laboratori orientativi dedicati alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Le attività , in programma dal 9 al 12 giugno, rappresentano il primo passo verso il futuro scolastico di ogni giovane.

Orientarsi nella scelta della scuola superiore è un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di ogni studente. Per accompagnare ragazze e ragazzi in questa delicata fase, l'Isis Antonio Bernocchi di Legnano propone una nuova edizione dei suoi laboratori orientativi, dedicati agli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Le attivitĂ si svolgeranno dal 9 al 12 giugno, ogni mattina dalle 9.00 alle 11.00, presso la sede principale dell'Istituto in via Diaz. L'iniziativa rappresenta un'opportunitĂ concreta per avvicinarsi al mondo della scuola superiore. Gli studenti partecipanti avranno infatti la possibilitĂ di sperimentare con mano le discipline dei diversi indirizzi formativi offerti dall'Istituto, mettendosi alla prova attraverso esperienze pratiche, pensate per stimolare curiositĂ e riflessione sul proprio futuro.

