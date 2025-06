Scuola Torre l’opposizione | Avviare confronto su variante salviamo l’intervento

L’opposizione della scuola Torre L, composta dai consiglieri Perifano, Farese, Megna, Fioretti, De Lorenzo, De Longis, Varricchio, Miceli, Sguera e Moretti, invita l’Amministrazione a un confronto trasparente e concreto sulla variante per la ricostruzione della Federico Torre. Richiedono che si evitino gli errori del passato, che hanno portato a uno stallo ormai insostenibile. Solo attraverso un dialogo costruttivo potremo trovare soluzioni efficaci e condivise.

Tempo di lettura: 3 minuti I consiglieri Perifano, Farese, Megna, Fioretti, De Lorenzo, De Longis, Varricchio, Miceli, Sguera e Moretti chiedono di esaminare in Commissione Lavori Pubblici il nuovo progetto: “L’Amministrazione eviti gli errori del passato che hanno determinato lo stallo attuale”. “Sulla variante per la ricostruzione della Federico Torre chiediamo un preventivo confronto in Commissione Lavori Pubblici. L’Amministrazione eviti gli errori del passato e cambi approccio per salvare il finanziamento e l’intervento sulle scuole”. Così i consiglieri comunali di opposizione Luigi Diego Perifano, Francesco Farese, Giovanna Megna, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Maria Letizia Varricchio, Angelo Miceli, Vincenzo Sguera e Angelo Moretti che annunciano di aver presentato istanza per la discussione della questione in Commissione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuola Torre, l’opposizione: “Avviare confronto su variante, salviamo l’intervento”

