Scoprire come funzionano gli scudi in Dune: Awakening significa immergersi in un sistema di combattimento tanto innovativo quanto affascinante. I scudi Holtzman sono il cuore pulsante delle strategie sul campo, respingendo attacchi balistici e plasmando le dinamiche di battaglia. La loro funzione unica rende cruciale l’uso di armi specifiche e tattiche sofisticate. Ma come si integrano nel mondo di Dune? Scopriamolo insieme, per comprendere appieno questo elemento distintivo dell’universo.

Le scudi Holtzman rappresentano un elemento fondamentale nel sistema di combattimento di Dune: Awakening e costituiscono una delle caratteristiche più riconoscibili dell'universo di Dune. La loro funzione principale consiste nel bloccare il passaggio delle molecole a velocità superiore a una certa soglia, respingendo così proiettili e altri attacchi balistici. Questi scudi sono la ragione per cui, secondo la lore, è indispensabile l'uso di armi da taglio o da mischia, poiché si rende necessario avvicinarsi all'avversario per superare le barriere energetiche.

