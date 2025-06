Scoppia un incendio e si lancia dal quarto piano la porta di casa era chiusa dall’esterno | il marito in Questura

Una tragedia sconvolge Milano: durante un grave incendio in viale Abruzzi, una donna di 48 anni ha perso la vita dopo essersi lanciata dalla finestra del suo appartamento, che era stato chiuso dall’esterno. Mentre il marito, 45 anni, è stato ascoltato in Questura, le indagini cercano di chiarire le circostanze di questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Una 48enne è deceduta nella notte tra 4 e 5 giugno dopo essersi lanciata dalla finestra di casa in viale Abruzzi a Milano dove era scoppiato un incendio. Secondo gli investigatori, la porta dell'appartamento era stata chiusa dall'esterno. Il marito 45enne della donna è stato condotto in Questura dove verrà sentito dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

