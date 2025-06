Scontro tra due auto a Sansepolcro | due feriti trasportati in ospedale con l’elisoccorso

Un grave incidente questa mattina a Sansepolcro, dove due auto si sono scontrate in via Senese Aretina, provocando feriti gravi e l’intervento immediato di numerose forze di soccorso. L’elicottero Pegaso 1 è atterrato sul luogo per trasportare d’urgenza i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, ma la priorità ora è garantire le cure necessarie ai coinvolti.

Incidente stradale questa mattina in via Senese Aretina a Sansepolcro, dove due auto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. L’allarme è stato lanciato alle 11:59 e ha attivato il 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Sansepolcro con infermiere a bordo, la Croce Rossa di Sansepolcro, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 1. Due uomini sono rimasti feriti: un 48enne è stato trasportato in codice 2 (media gravità) con l’elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze, mentre un 39enne è stato trasferito al pronto soccorso di Arezzo, anch’egli in codice 2. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Scontro tra due auto a Sansepolcro: due feriti trasportati in ospedale con l’elisoccorso

Se ne parla anche su altri siti

Sansepolcro. Incidente lungo la E45, due morti e un ferito grave