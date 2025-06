Scontro tra auto lungo l’Appia due feriti

Un violento scontro tra due auto lungo l’Appia, la strada che collega Montesarchio a Benevento, ha provocato due feriti, tra cui un minore. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma i soccorritori sono già intervenuti per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. Un incidente che sottolinea l'importanza della prudenza alla guida su una delle arterie più trafficate della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente lungo l'Appia, la strada che collega Montesarchio al capoluogo sannita. Per motivi in corso di accertamento, sono arrivate all'impatto due auto, entrambe Ford con una delle due che ha terminato la corsa contro un muretto, dopo lo scontro. Il bilancio parla di due feriti, di cui un minore. Sul posto gli operatori sanitari per i primi soccorsi e per il trasporto in ospedale.

