Scontro tra auto e moto a Corcagnano | due feriti in ospedale

Un grave scontro tra auto e moto a Corcagnano ha lasciato due feriti, trasportati d'urgenza in ospedale. Poco prima delle 8.30 di giovedì 5 giugno, lungo via Langhirano, un violento impatto ha coinvolto un veicolo a quattro ruote e una moto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La scena, choc per i passanti, sottolinea l'importanza della prudenza alla guida. La dinamica dell'incidente continua ad essere oggetto di indagini.

Poco prima delle 8.30 di giovedì 5 giugno si è verificato un incidente stradale a Corcagnano, lungo via Langhirano. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate violentemente. In conseguenza dell'impatto due persone, che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote, sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Scontro tra auto e moto a Corcagnano: due feriti in ospedale

