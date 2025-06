Scontro tra auto e camion a Casazza muore una donna

Un tragico incidente scuote Casazza: giovedì 5 giugno, una donna ha perso la vita in uno scontro devastante tra un’auto e un camion lungo via Drione. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, mentre le autorità e i soccorritori sono sul posto per ricostruire l’accaduto e prestare assistenza. Un dolore che scuote tutta la comunità, lasciando aperti tanti interrogativi e una grande tristezza.

C'è una vittima nel tragico incidente che si è verificato intorno alle 12 di giovedì 5 giugno a Casazza. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, una donna al volante dell'auto che si è scontrata con un camion lungo via Drione, la strada che porta verso Gaverina Terme. Da ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto oltre all'ambulanza e l'elisoccorso, anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Clusone e la Polizia Stradale per i rilievi. Seguono aggiornamenti.

