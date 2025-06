Scontro sempre più duro tra Trump e Musk Azioni di Tesla a picco a Wall Street

Il duello tra Donald Trump ed Elon Musk infiamma gli animi di Wall Street: le azioni Tesla crollano, mentre i battibecchi tra i due colossi si fanno sempre più intensi. Dopo l’uscita di scena di Musk dall’amministrazione statunitense, le frecciate si susseguono, facendo tremare i mercati. Oggi Musk ha definito “falsi” i commenti di Trump sulla legge di spesa, alimentando un clima di grande tensione che potrebbe avere ripercussioni anche sull’economia globale.

Volano gli stracci tra Donald Trump ed Elon Musk, dopo la mesta uscita di scena del patron di Tesla dall’amministrazione statunitense. Battibecchi e frecciate che continuano da giorni. Oggi Elon Musk ha definito “falsi” i commenti nello studio Ovale di Donald Trump, secondo cui anche Musk conosceva benissimo la legge di spesa che ora critica aspramente. “Falso, scrive sul suo social X, questa legge non mi è mai stata mostrata nemmeno una volta ed è stata approvata nel cuore della notte così velocemente che quasi nessuno al Congresso è riuscito a leggerla! Mantenete i tagli agli incentivi per veicoli elettrici e il solare nella legge, anche se non vengono toccati i sussidi a petrolio e gas (molto ingiusto!!), ma eliminate la montagna di spese di ogni tipo presente nella legge”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro sempre più duro tra Trump e Musk. Azioni di Tesla a picco a Wall Street

