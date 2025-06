Scontro fra auto in Garfagnana tre feriti nell’incidente

Un violento scontro tra due auto scuote la Garfagnana questa mattina, lasciando tre feriti e un'ambulanza in azione. L’incidente, avvenuto sulla strada regionale 445 a Castelnuovo di Garfagnana, ha richiesto immediato intervento sanitario. Tra i feriti, un uomo di 33 anni in codice rosso, mentre gli altri due coinvolti hanno riportato ferite non gravi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma la sicurezza delle strade resta una priorità fondamentale.

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 5 giugno 2025 – Incidente stradale questa mattina sulla strada regionale 445 della Garfagnana all’altezza di Castelnuovo di Garfagnana. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 6,48; due le auto che si sono scontrate, tre invece le persone rimaste ferite. Un uomo di 33 anni è stato portato in codice rosso (ma per dinamica) all’ospedale di Castelnuovo. Un uomo di 39 anni e una donna di 33 anni sono invece stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca. Sul luogo dell'incidente la centrale del 118 ha inviato l’ambulanza della Misericordia del Barghigiano e due ambulanze della Misericordia di Castelnuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro fra auto in Garfagnana, tre feriti nell’incidente

Altre fonti ne stanno dando notizia

Auto contro un muro, ferito in un incidente fra' Benedetto Mathieu