Scontro aperto Musk-Trump | Mi deve la vittoria ora dice falsità Rosica per gli incentivi persi E Tesla crolla in Borsa

La tensione tra Elon Musk e Donald Trump esplode in un acceso scontro pubblico, con accuse reciproche e accuse di ingratitudine. Mentre Musk rivendica il suo ruolo nella vittoria elettorale di Trump, quest’ultimo risponde con false dichiarazioni sulla legge fiscale. La battaglia si fa sempre più accesa, con ricadute anche sui mercati: Tesla crolla in borsa. È ormai guerra aperta tra i due protagonisti, e le conseguenze potrebbero essere imprevedibili.

È ormai guerra aperta tra Elon Musk e Donald Trump. Il patron di Tesla è intervenuto duramente su X, accusando il presidente americano di «ingratitudine» per non aver riconosciuto – a suo dire – il ruolo determinante che avrebbe avuto nella vittoria elettorale di novembre. L’ex capo del Doge ha inoltre respinto come «falsità» le dichiarazioni di Trump riguardo alla discussa legge fiscale, oggi al centro del dibattito politico negli Stati Uniti. Secondo quanto scritto da Musk sui social, le affermazioni fatte da Trump nello Studio Ovale — in cui il presidente sosteneva che il miliardario fosse informato sul contenuto della legge — sono «false». 🔗 Leggi su Open.online

