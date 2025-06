Sconto di pena per il boss di Pagliarelli Gianni Nicchi | lascerà il carcere prima

Gianni Nicchi, il noto boss di Pagliarelli e fedele "delfino" di Nino Rotolo, potrà presto tornare in libertà grazie a uno sconto di pena. Arrestato nel 2009 dopo anni di latitanza, la sua scarcerazione anticipata apre un nuovo capitolo nel mondo della criminalità organizzata. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione e come influenzerà il panorama mafioso? La risposta nel seguito dell'articolo.

Sconto di pena per il boss di Pagliarelli Gianni Nicchi, "delfino" del vecchio capomafia Nino Rotolo, arrestato nel 2009 dopo un periodo di latitanza in un appartamento di via Juvara, a pochi passi dal palazzo di giustizia. E questo significa che potrà tornare libero prima, secondo un calcolo.

