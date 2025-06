Scomparsa di Kata due anni dopo | i punti fermi dell’indagine e il nuovo appello della Procura

A quasi due anni dalla misteriosa scomparsa di Kata, la Procura di Firenze rinnova il suo appello pubblico, diffondendo nuove immagini della bambina. Un simbolo di speranza e di ricerca instancabile per ritrovare Mia Kataleya Chicllo Alvarez, conosciuta come Kata, che il 10 giugno 2023 è svanita dall’ex hotel Astor. La vicenda continua a interrogare e a commuovere, mantenendo viva l’attenzione sulla sua sorte.

Firenze, 5 giugno 2025 – A quasi due anni dalla sua sparizione arriva un nuovo appello riguardo alla scomparsa di Kata. La Procura di Firenze, guidata da Filippo Spiezia, ha diffuso due immagini della piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez, per tutti Kata, la bambina che è svanita nel nulla il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di via Maragliano. Una foto ritrae la piccola sorridente, è un'immagine che risale al tempo della sparizione; l'altra è una elaborazione digitale di come potrebbe apparire oggi. "Immagini divulgate – spiegano dalla Procura – perché chiunque sia in possesso di utili informazioni per consentire l'eventuale rintraccio della bambina possa segnalarle al reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Firenze al numero 055.

