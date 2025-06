Scienza effetti del vuoto quantistico | prime simulazioni tridimensionali

In un mondo dove il confine tra teoria e realtà si dissolve, le prime simulazioni tridimensionali in tempo reale hanno svelato come intensi raggi laser possano modificare il vuoto quantistico. Questa scoperta rivoluzionaria, condotta da una squadra di ricercatori guidata dalla dottoranda Zixin (Lily) Zhang dell’Università di Oxford, apre nuove prospettive sulla natura dello spazio vuoto e sulle sue potenzialità future. Scopriamo insieme le implicazioni di questa innovazione straordinaria.

Realizzate le prime simulazioni tridimensionali in tempo reale di come intensi raggi laser possano alterare il vuoto quantistico, uno stato che la fisica quantistica descrive come popolato da c oppie virtuali elettrone-positrone. A farlo uno studio condotto da una squadra di ricerca guidata dalla dottoranda, Zixin (Lily) Zhang, del Dipartimento di Fisica dell’Universita’ di Oxford, in collaborazione con Luis Silva, dell’Instituto Superior Técnico dell’Universita’ di Lisbona, che e’ anche Visiting Professor presso Oxford. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Communications Physics. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

