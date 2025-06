Scientology le mani sulla città | i vip fiorentini convertiti il mastodontico Celebrity centre e i superpoteri

Scandalo e mistero si intrecciano dietro l’ombra di un investimento multimilionario a Firenze: il piano segreto di Scientology di trasformare la città in un centro nevralgico dei loro superpoteri. Tra vip convertiti e un colosso come il Celebrity Centre, il progetto rimane avvolto nel silenzio, mentre le mani sulla città potrebbero cambiare il volto di Firenze per sempre. Ma cosa si cela davvero dietro questa ambiziosa strategia?

C'è un investimento milionario, avvenuto nel silenzio generale. C'è un piano rimasto nascosto per anni: il progetto di fare di Firenze un punto nevralgico per Scientology, la dottrina che promette liberazione totale e superpoteri. Si tratta di un immobile molto noto in città, da tempo.

