Sci nordico i Mondiali 2025 una catastrofe finanziaria Quale futuro per l’evento? La Val di Fiemme ci proverà per il 2033?

I Mondiali di sci nordico di Trondheim 2025 si stanno trasformando in una vera e propria catastrofe finanziaria, con ricavi molto inferiori alle aspettative e costi fuori controllo. La Val di Fiemme, forte di un’esperienza consolidata, ci proverà nuovamente per il 2033, offrendo una speranza di rinascita e di riscatto. Riusciranno le località italiane a invertire il trend e a rilanciare un evento così prestigioso? Solo il tempo lo dirà.

Più passano le settimane, più i Mondiali di sci nordico di Trondheim 2025 si stanno rivelando un’autentica catastrofe finanziaria. Alla vigilia dell’evento, il comitato organizzatore pianificava di ottenere ricavi per 20 milioni di corone norvegesi (più di 1,7 milioni di euro ). La stima, però, si è rivelata decisamente ottimistica, per non dire visionaria. Una vendita di biglietti inferiore alle attese, costi aggiuntivi legati alla logistica e gli interventi necessari a garantire lo svolgimento delle gare (le piste erano in condizioni-limite a causa dello scarso innevamento), stanno delineando uno scenario dai contorni sempre più inquietanti. 🔗 Leggi su Oasport.it