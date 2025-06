Schianto tremendo auto contro scuolabus | bambini coinvolti

Un pomeriggio drammatico a Sorso, dove un violento tamponamento tra un’auto e uno scuolabus ha lasciato otto bambini coinvolti e diversi feriti tra adulti e minori. L’incidente, avvenuto mentre i bambini scendevano dal veicolo scolastico, ha sconvolto la comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia che ha messo a dura prova il senso di sicurezza di tutti.

Sette bambini e due adulti sono rimasti feriti nel pomeriggio di giovedì a Sorso, in provincia di Sassari, in un incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus e un’ automobile. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale di Sorso, l’automobile, guidata da una donna, ha tamponato lo scuolabus mentre era fermo per consentire la discesa dei bambini. Tutti i bambini trasportati all’ospedale. A bordo dello scuolabus si trovavano otto bambini. Sette di loro sono stati accompagnati con le ambulanze del 118 all’ ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove sono stati visitati per lievi contusioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto tremendo, auto contro scuolabus: bambini coinvolti

In questa notizia si parla di: Scuolabus Bambini Schianto Tremendo

"Scuolabus assicurato per i bambini dei Colli e mezzi sicuri": l'assessore Toppetti replica al Pd - Il trasporto scolastico per i bambini del comprensivo 7 Bosco di via del Santuario è già attivo, ma è stato richiesto un ampliamento dei servizi.

Domenica Russo, chi era la maestra morta sul colpo nello schianto dello scuolabus: il nuovo incarico e la gita al museo - È morta mentre portava i suoi alunni in gita Domenica Russo, 43 anni, residente a Sesto Calende (Varese) l'insegnante morta nel drammatico incidente avvenuto poco dopo le 16 di ... Come scrive leggo.it

Camion contro uno scuolabus di bambini in gita, lo schianto in autostrada: morta una maestra incastrata tra le lamiere, 30 feriti - Intorno alle 16.30 di oggi, 19 maggio, uno scuolabus con a bordo una scolaresca delle elementari in gita si è schiantato contri ... A bordo una scolaresca di bambini del 2018 di Azzate, in ... Riporta msn.com

Camion contro uno scuolabus di bambini in gita, lo schianto in autostrada: morta una maestra incastrata tra le lamiere, 30 feriti - Nello schianto è morta una donna, rimasta incastrata tra le lamiere dello scuolabus. Si trattarebbe della maestra, 54 anni, che sedeva sul sedile anteriore, accanto all'autista del pullman. A bordo ... Da corriereadriatico.it

Maxi incidente nel comasco. Camion contro un pullman di bambini: un morto