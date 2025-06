Schianto tra auto e camion in A1 tre feriti | sette chilometri di coda tra Parma e Campegine

Un violento schianto tra auto e camion sull'A1 tra Parma e Reggio Emilia ha causato tre feriti e sette chilometri di coda. L'incidente, avvenuto alle 7.30 di giovedì 5 giugno, ha paralizzato il traffico in direzione Bologna, creando disagi per i pendolari. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire le cure ai feriti. La viabilità sta lentamente tornando alla normalità , ma la giornata si preannuncia intricata.

Alle ore 7.30 di giovedì 5 giugno si è verificato un incidente, che ha coinvolto un'auto e un camion, lungo l'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia, in direzione Bologna. Tre persone sono rimaste ferite. Dopo l'intervento dei sanitari del 118 sono stati tutti trasportati all'ospedale Di Vaio di.

