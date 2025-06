Schianto in moto ad Abbadia Lariana | Eleonora 15 anni è stata operata ma è ancora in coma e la prognosi rimane riservata

Un tragico incidente scuote Abbadia Lariana: Eleonora, una giovane di soli 15 anni, lotta tra la vita e la speranza dopo un grave schianto in moto. Nonostante un intervento d'emergenza e le cure intensive, la prognosi rimane riservata mentre la comunità si stringe attorno a questa famiglia nel dolore. La vicenda sottolinea la fragilità della vita e l'importanza della sicurezza sulle strade. Restiamo in attesa di aggiornamenti, sperando in un esito positivo per Eleonora.

Abbadia Lariana (Lecco), 5 giugno 2025 – È stata operata d’urgenza Eleonora, la studentessa di 15 anni che lunedì sera 2 giugno è rimasta coinvolta in un incidente in moto sulla provinciale 72 ad Abbadia Lariana. Era in moto, su un 125 da cross di quelli che vanno di moda tra i giovanissimi, con un suo amico, di qualche mese più grande di Calolziocorte: sono stati urtati da una 49enne del paese al volante di un’utilitaria che arriva dall’altra parte e stava svoltando alla sua sinistra. Abbadia Lariana, incidente sulla Provinciale 72: tre feriti gravi, due sono minorenni La conducente sotto choc . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto in moto ad Abbadia Lariana: Eleonora, 15 anni, è stata operata ma è ancora in coma e la prognosi rimane riservata

