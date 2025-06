Schianto in auto a Pordenone | 48enne muore dopo due settimane in ospedale

Un tragico incidente stradale a Pordenone ha portato alla perdita di Federico Caligo, 48 anni, che dopo due settimane di lotta in ospedale ha purtroppo ceduto alle ferite riportate. La sua scomparsa segna un dolore profondo nella comunità di Azzano Decimo, lasciando un vuoto difficile da colmare. La vicenda evidenzia l’importanza della sicurezza sulle strade e la necessità di adottare comportamenti responsabili alla guida.

È morto dopo due settimane di ricovero in ospedale, in gravissime condizioni, l'uomo di 48 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in vial d'Aviano a Pordenone. Federico Caligo, residente ad Azzano Decimo, è stato trasferito con urgenza a Udine dove è stato ricoverato nel reparto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it