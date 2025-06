Schiaffeggia la moglie gelosa e finisce sotto processo il giudice lo ' grazia'

In un caso che ha fatto discutere, il giudice ha deciso di assolvere un uomo accusato di aver schiaffeggiato la moglie gelosa, riconoscendo la particolare tenuità del fatto. La sentenza, firmata dal giudice Davide Valenziano, evidenzia come la tutela dei diritti e la valutazione delle circostanze possano portare a decisioni sorprendenti, dimostrando che anche in situazioni delicate la giustizia può fare la differenza. Un episodio che invita a riflettere sulla complessità delle dinamiche familiari e sulla sensibilità del sistema giudiziario.

Assolto per particolare tenuità del fatto. E' quanto disposto dal giudice monocratico Davide Valenziano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di D.D.S., 59enne di Castel Volturno, finito sotto processo con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti della moglie. Secondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Schiaffeggia la moglie gelosa e finisce sotto processo, il giudice lo 'grazia'

