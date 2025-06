Scatta l' allarme al Polo didattico di Economia a Torino | evacuato l' edificio

Scatta l'allarme al polo didattico di Economia a Torino: evacuato in fretta e furia l'edificio mentre i vigili del fuoco indagano sulla causa. La sicurezza degli studenti e del personale resta la priorità , ma cosa ha scatenato questa emergenza? Restate sintonizzati per aggiornamenti su una vicenda che ha catturato l'attenzione della città e mette in evidenza l'importanza delle misure di prevenzione.

È scattato l'allarme evacuazione al Polo di Management ed Economia nella mattinata di giovedì 5 giugno. Sono da chiarire i motivi per cui le persone presenti nell'edificio sono state evacuate. Sul posto, in corso Unione Sovietica sono arrivati i vigili del fuoco per capire cosa è successo.

