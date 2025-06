Scassinano una casa nel cuore di Venezia e fuggono sui tetti | arrestati due stranieri nella notte

Notte avvolta nel mistero a Venezia, dove due stranieri hanno tentato di scassinare una casa nel cuore della città, fuggendo sui tetti per eludere la cattura. La loro audace fuga è stata interrotta da un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che li hanno arrestati in flagrante. Dopo le procedure di espulsione, i due uomini saranno rimpatriati, rafforzando il senso di sicurezza tra i cittadini e i visitatori della Serenissima.

Due uomini arrestati a Venezia per tentato furto in abitazione. Colti in flagrante, saranno rimpatriati dopo l'espulsione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scassinano una casa nel cuore di Venezia e fuggono sui tetti: arrestati due stranieri nella notte

