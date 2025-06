Scappa all’alt a bordo dello scooter rubato | denunciato 15enne

In un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso la tranquilla Bollate, un 15enne ha tentato di seminare le forze dell’ordine a bordo di uno scooter rubato, senza patente e con false generalità. La fuga rocambolesca ha trasformato un normale controllo in un pericoloso inseguimento urbano, culminato con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Ecco come si è svolto il drammatico inseguimento.

Era in sella a uno scooter rubato e senza patente. Quando gli agenti della polizia locale gli hanno imposto l'alt ma anziché fermarsi è scappato. Pericoloso inseguimento per le vie di Bollate e denuncia di un 15enne per resistenza a pubblico ufficiale, dichiarazione di false generalità e ricettazione del veicolo rubato. Una pattuglia della polizia locale nell'ambito di un servizio di controllo del territorio ha intercettato in via Veneto un giovane alla guida di uno scooter. Insospettiti dalla giovanissima età e dal fatto che alla vista degli agenti il ragazzino ha accelerato, gli agenti gli hanno imposto l'alt, ma lui si è dato alla fuga.

