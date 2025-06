Scandalo nelle giovanili della Sampdoria la Procura federale aprirà un'indagine Silvani sospeso dal club

Il mondo del calcio giovanile della Sampdoria è scosso da un nuovo scandalo, con la procura federale pronta ad aprire un’indagine e Silvani sospeso dal club. L’inchiesta di Le Iene, trasmessa pochi giorni fa, ha scoperchiato un vero e proprio terremoto nella società blucerchiata, aggiungendo un capitolo difficile a una stagione già segnata da numerosi contrasti. E ora, si attende di conoscere le risposte che il futuro riserverà.

