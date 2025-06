Scambio di droga fuori casa a Cremona poi la scoperta choc | in casa cocaina bilancini e materiale da spaccio

Un'operazione choc a Cremona rivela un inquietante giro di droga che partiva da un semplice scambio fuori casa, culminando in una scoperta sconvolgente: cocaina, bilancini e materiale da spaccio trovati nell'abitazione di un uomo di 50 anni. La polizia ha smantellato un vero e proprio centro di traffico illecito, arrestando il soggetto e portando alla luce un giro di criminalità che scuote la città .

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Cremona per spaccio di droga, gestiva l'attività illecita dalla sua abitazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scambio di droga fuori casa a Cremona, poi la scoperta choc: in casa cocaina, bilancini e materiale da spaccio

In questa notizia si parla di: Casa Droga Cremona Spaccio

Gela, droga e arma modificata in casa: ventenne arrestato, nel garage anche una Range Rover rubata - Un ventenne di Gela è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un'operazione che ha portato alla scoperta di droga e un'arma modificata nel suo garage.

#cremona Coppia arrestata per traffico di eroina: blitz della polizia - Cremona Partecipa alla discussione

Scambio di droga fuori casa a Cremona, poi la scoperta choc: in casa cocaina, bilancini e materiale da spaccio - Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Cremona per spaccio di droga, gestiva l'attività illecita dalla sua abitazione. Secondo virgilio.it

Spaccia cocaina vicino a casa: arrestato 50enne in flagranza - Sorpreso durante uno scambio sospetto: nella sua abitazione droga già suddivisa in dosi. L’uomo è stato fermato dalla Squadra Mobile: in attesa del rito direttissimo. Sequestrati anche bilancini e mat ... Segnala laprovinciacr.it

Droga e munizioni da guerra in casa, spacciatore ai domiciliari - Nella casa del 31enne, i carabinieri hanno trovato 94 grammi di hashish, circa 120 grammi di cocaina e 216 grammi di marijuana un proiettile calibro 7,62 e due coltelli, oltre a vari oggetti riconduci ... Come scrive laprovinciacr.it

Spaccio di droga con take away dalla finestra di casa a Milano