Sbarca un programma gratuito di attività fitness all’aperto al debutto Riccione Wellness Academy

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Riccione! Dal 4 al 24 agosto, Riccione Wellness Academy lancia il suo entusiasmante programma gratuito di attività fitness all’aperto, unendo benessere e divertimento in un contesto naturale e vibrante. Con questa iniziativa, la città si conferma come meta ideale per chi desidera combinare relax, movimento e musica sotto il cielo estivo. Vieni a scoprire come Riccione trasforma ogni giorno in un’esperienza unica!

Dal 4 al 24 agosto, Riccione arricchisce ulteriormente la sua proposta estiva con Riccione Wellness Academy, un programma gratuito di attività fitness all'aperto che si affianca alla già ampia offerta musicale in città. Mentre la musica accompagnerà tutta l'estate con oltre venti concerti in.

