Saw | Blumhouse acquisterà i diritti della saga horror?

La celebre saga horror Saw potrebbe presto tornare sul grande schermo grazie alla Blumhouse di Jason Blum, nota per i suoi successi nel genere. Secondo The Hollywood Reporter, la casa di produzione sta cercando di acquisire i diritti dalla attuale detentrice Twisted Pictures, aprendo così nuove possibilità per i fan di un franchise che ha segnato un'epoca nel cinema horror. Resta da scoprire quali sorprese ci riserveranno i prossimi capitoli.

La celebre saga horror Saw potrebbe presto trovare una nuova casa. La Blumhouse di Jason Blum è pronta ad acquisire i diritti? Secondo un nuovo articolo di The Hollywood Reporter pare che la Blumhouse Productions stia provando a portare a bordo della sua immensa libreria cinematografica i diritti della saga horror Saw attualmente nelle mani di Twisted Pictures, la casa di produzione guidata da Oren Koules e Mark Burg. La fonte ha, inoltre, aggiunto che le trattative sarebbero partite lo scorso anno, e che le tempistiche si siano allungate fino a quest'anno a causa della mancanza di un accordo economico.

