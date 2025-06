Savona Juve in arrivo il rinnovo | scadenza e nuovo stipendio per il terzino bianconero tutti i dettagli dell’accordo

Savona Juve si prepara a blindare il suo talento: il giovane terzino, prodotto del settore giovanile bianconero, sta per firmare un rinnovo che garantirà stabilità e stimoli futuri. Con scadenza e nuovo stipendio già delineati, la Juventus mira a consolidare il suo investimento in vista dei prossimi impegni. Tutti i dettagli dell’accordo svelano un'altra mossa strategica per rinforzare il futuro della squadra.

Savona Juve, in arrivo il rinnovo: scadenza e nuovo stipendio per il terzino bianconero, i dettagli dell'accordo forniti dall'edizione di oggi di Tuttosport. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Savona, prodotto del settore giovanile bianconero e che la Juve ha intenzione di blindare con un rinnovo del contratto dopo questa stagione in prima squadra. Per il terzino è pronto un prolungamento fino al 30 giugno 2030 con relativo aumento dell'ingaggio: attualmente è tra i giocatori meno pagati della rosa con 500mila euro, vedrà triplicare i suo emolumenti.

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. #VeneziaJuve @tvdellosport Tweet live su X

La #Juve è al lavoro per rinnovare il contratto di Nicolò #Savona fino al 2030. Contatti tra le parti molto positivi, c'è fiducia per chiudere nelle prossime settimane. Tweet live su X

