Savana Funk al parco del Cormor per l' Insolitudine Festival

suggestivi scenari e location. Il loro sound coinvolgente e vibrante promette di accendere ogni evento, trasformando ogni serata in un'esperienza indimenticabile. Non perdere l'occasione di vivere questa energia unica al Parco del Cormor, dove il festival Insolitudine ti aspetta per un'esplosione di musica, passione e condivisione. Preparati a lasciarti trasportare dal ritmo e dall’atmosfera magica del live!

Dopo aver infiammato i club con le date indoor del Samsara Tour e festeggiato a Bologna dieci anni di carriera con una giornata speciale all’insegna della musica e della condivisione, i Savana Funk hanno inaugurato il Samsara Summer Tour, che prosegue tra Italia ed Europa, toccando i più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Savana Funk al parco del Cormor per l'Insolitudine Festival

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Savana Funk festeggiano 10 anni a concerto con ospiti “People’s bash” - I Savana Funk celebrano 10 anni di musica con "People's Bash", un concerto speciale ricco di ospiti. Era la primavera del 2015 quando Aldo, Blake e Youssef iniziarono il loro viaggio musicale, e ora, dopo un decennio di successi e condivisione, sono pronti a festeggiare insieme al loro pubblico.

Su questo argomento da altre fonti