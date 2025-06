Sassuolo punta su Camara e Bertola | rinforzi low cost per il calciomercato

Il Sassuolo si prepara a rinforzarsi con strategie intelligenti e low cost, puntando su giocatori in scadenza che potrebbero fare la differenza senza pesare troppo sul budget. Tra i nomi spiccano Camara e Bertola, giovani talenti pronti a rilanciarsi in neroverde. In attesa di conoscere le mosse ufficiali, il club emiliano guarda al mercato con occhi attenti e strategie oculate, pronto a sorprendere e rafforzare la squadra con investimenti mirati e sostenibili.

In attesa di accendere i primi fuochi di un mercato in ovvio divenire, guarda a possibili rinforzi low cost, il Sassuolo. Radiomercato dĂ infatti i neroverdi su due giocatori in scadenza e giĂ certi di non proseguire la loro avventura con la squadra con cui hanno chiuso la stagione e si svincolano, andando a scadenza, il prossimo 30 giugno. Si tratta di Drissa Camara, centrocampista ivoriano classe 2002 che ha appena conquistato la salvezza con il Parma, ma non resterĂ in gialloblĂą, e di Nicolò Bertola, centrale difensivo di 22 anni che si è messo in luce nello Spezia, il quale ha rifiutato il rinnovo del contratto propostogli dai liguri ed è pronto ad ottenere, con il trasferimento, quella promozione sfuggita invece alla squadra di D'Angelo.

