Sardegna | 13 chili di cocaina nella valigia trovata in spiaggia a La Maddalena

Un ritrovamento sorprendente nelle acque di La Maddalena: 13 chili di cocaina nascosti in una valigia abbandonata sulla spiaggia di Stagno Torto. Gli inquirenti sospettano che l’imbarcazione abbia tentato di sfuggire a un controllo lanciando il carico al largo. Le indagini sono in corso, ma questa scoperta scuote ancora una volta il traffico di droga in Sardegna. Rimanete aggiornati con Dayitalianews per tutte le novità .

13 chili di cocaina all'interno di una valigia ritrovata per caso nella spiaggetta di Stagno Torto, tra la spiaggia di Cardellino e quella di Porto Massimo, proprio lungo la strada panoramica di La Maddalena. La scoperta è stata effettuata dagli uomini della Sezione Navale della Guardia di Finanza dell'isola, durante un normale controllo di routine nelle spiagge. La valigia, apparentemente abbandonata sulle rocce, aveva un carico di droga – divisa in panetti – che se venduta nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato migliaia di euro.

In questa notizia si parla di: Chili Cocaina Valigia Sardegna

