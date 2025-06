saracino la vendita dei biglietti con il click giostra day

Preparatevi a vivere un’emozione unica con la 147ª edizione della Giostra del Saracino, in programma il 21 giugno alle 21.30 ad Arezzo! La vendita dei biglietti, come sempre, si svolgerà attraverso il comodo sistema “Click Giostra Day”, in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour. Prenotate facilmente online e ritirate i vostri tagliandi presso la biglietteria dedicata, garantendo un’esperienza senza stress e all’insegna dell’emozione autentica.

Arezzo, 5 giugno 2025 – Anche per la 147esima edizione della Giostra del Saracino in programma sabato 21 giugno alle 21.30 la vendita dei biglietti, come avvenuto per le ultime edizioni, sarà gestita in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour in prima istanza attraverso “ CLICK GIOSTRA DAY”, che permetterà di prenotare on line la possibilità di acquisto dei biglietti e ritirare i tagliandi presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra in piazza Libertà, 1. IMPORTANTE: non saranno ammesse deleghe per l’acquisto dei biglietti. In biglietteria dovrà presentarsi la stessa persona che ha effettuato il Click Giostra Day inserendo il proprio documento d’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it