Sapori e saperi nel palazzo marchesale di Melpignano tra marmellate e storie botaniche

Immergiti in un viaggio tra aromi e tradizioni al Palazzo Marchesale di Melpignano, dove i sapori autentici delle marmellate incontrano le storie botaniche millenarie. Un’occasione unica per scoprire i segreti dei giardini nobiliari e lasciarsi incantare dal profumo di zagare. Non perdere questa esperienza sensoriale e culturale, che trasformerà il tuo weekend in un tuffo nel cuore delle tradizioni mediterranee. Vivi l’incanto dell’appuntamento in giardino!

MELPIGNANO - Il profumo delle zagare, il fascino senza tempo del giardino di un palazzo nobiliare e il gusto sorprendente delle marmellate. Appuntamento da non perdere a Melpignano sabato 7 e domenica 8 giugno, in occasione dell’iniziativa “Appuntamento in giardino” promossa da APGI –. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Š Lecceprima.it - Sapori e saperi nel palazzo marchesale di Melpignano, tra marmellate e storie botaniche

