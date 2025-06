Saoirse Ronan rischia di impazzire nel video di Psycho Killer diretto da Mike Mills

Saoirse Ronan si trasforma in un'icona di emozioni intense nel nuovo video di Psycho Killer, diretto da Mike Mills. La sua performance atletica e coinvolgente cattura l'essenza del brano dei Talking Heads, lasciando lo spettatore senza respiro. Un connubio tra cinema e musica che promette di lasciare un segno indelebile. Preparati a vivere un'esperienza visiva unica, perché questa interpretazione potrebbe...

Il regista Mike Mills ha voluto Saoirse Ronan come star del nuovo video musicale sulle note di Psycho Killer dei Talking Heads. Il regista Mike Mills ha scelto Saoirse Ronan come protagonista del nuovo video musicale sulle note del brano Psycho Killer dei Talking Heads. L'interpretazione della star del cinema è stata descritta dal filmmaker nominato agli Oscar come 'una performance atletica emozionante'. Il nuovo video diretto da Mills Il video mostra il personaggio affidato a Saoirse Ronan affrontare 13 giornate diverse, all'insegna di una vita ripetitiva ed emozioni di ogni tipo, come indifferenza e rabbia, arrivando poi a uno stato di pace. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Saoirse Ronan rischia di impazzire nel video di Psycho Killer diretto da Mike Mills

In questa notizia si parla di: Saoirse Ronan Mills Psycho

Saoirse Ronan è incinta e Vanessa Kirby anche: il doppio annuncio sul red carpet - Un red carpet luminoso ha visto brillare non solo le stelle, ma anche due dolci pancioni! Saoirse Ronan e Vanessa Kirby annunciano la gravidanza in modo unico e coinvolgente, mettendo in evidenza una tendenza sempre più forte: la celebrazione della maternità nel mondo dello spettacolo.

What a news! Oggi i Talking Heads pubblicheranno per la prima volta il video ufficiale della leggendaria “Psycho Killer". La clip è interpretata dall'attrice di “Lady Bird” Saoirse Ronan ed è stata diretta da Mike Mills. La data è stata scelta per celebrare il 50° a Partecipa alla discussione

Saoirse Ronan rischia di impazzire nel video di Psycho Killer diretto da Mike Mills - Il regista Mike Mills ha scelto Saoirse Ronan come protagonista del nuovo video musicale sulle note del brano Psycho Killer dei Talking Heads. L'interpretazione della star del cinema è stata descritta ... Lo riporta msn.com

Saoirse Ronan protagonista nel nuovo video musicale di Mike Mills per Psycho Killer dei Talking Heads - Mike Mills dirige Saoirse Ronan nel video musicale di "Psycho Killer" dei Talking Heads, esplorando emozioni diverse in 13 giorni di riprese intense e creative, apprezzato dalla band per la sua origin ... Da ecodelcinema.com

TALKING HEADS: il primo video ufficiale di “Psycho Killer” per i 50 anni della band - Per celebrare i 50 anni dalla formazione, i Talking Heads pubblicano il primo videoclip ufficiale di Psycho Killer, diretto da Mike Mills e con Saoirse Ronan protagonista. Secondo newsic.it

Talking Heads - Psycho Killer (Official Video)