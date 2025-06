Sant' Eufemia l’addio commosso a Paola | volontaria e voce del coro

Un addio carico di emozione e gratitudine per una donna che ha sempre donato il suo “sì” con il cuore aperto. La comunità di Sant’Eufemia si raccoglie per salutare Paola Disarò, 70 anni, figura amata e preziosa, che con la sua presenza ha illuminato ogni momento. Oggi, un commosso abbraccio alla famiglia Pierobon-Disarò, testimone del suo incredibile spirito di solidarietà e amore.

