santanché altro giro altro fallimento crolla anche ki group holding

Un’altra batosta per Daniela Santanché. A travolgerla, ancora una volta, è la sua creatura imprenditoriale preferita: quel “gruppo bio” che doveva cambiare il mondo a colpi di prodotti naturali e invece ha solo lasciato solo scorie e macerie. Il Tribunale di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale – la vecchia parola era “fallimento” – di Ki Group Holding S.p.A., un tempo controllata dalla ministra del Turismo e dall’ex compagno Canio Mazzaro. I giudici non hanno avuto dubbi: nessun piano di salvataggio, nessuna proposta di ristrutturazione, nessuna via d’uscita. Solo debiti, ritardi e un’inerzia che non lasciava altra scelta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it