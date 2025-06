Sant’Ambrogio riapre le porte al rione Conclusi i lavori di restauro due giorni di incontri e di festa

Dopo un lungo restauro, Sant’Ambrogio torna a vivere e a pulsare nel cuore del rione, pronta a rinnovare il suo ruolo di punto di riferimento per comunità, fede e tradizione. Sabato e domenica, residenti, fedeli e visitatori sono invitati a celebrare questa rinascita con due giorni di incontri, musica e festa, riscoprendo insieme il valore della storia che unisce tutti noi. La festa si apre sabato alle 15 con un momento di approfondimento...

Torna a battere il cuore del quartiere: sabato e domenica la comunità di Sant’Ambrogio celebra la riapertura della storica chiesa con una grande festa che coinvolgerà residenti, fedeli e visitatori. Dopo un lungo periodo di restauri, la parrocchia di don Daniele Rossi (nella foto) riapre le porte, riaffermandosi come centro di identità, memoria e coesione per il rione. La manifestazione si aprirà sabato alle 15 con un momento di approfondimento sulla storia e sul valore della chiesa. In programma interventi dedicati alle origini del luogo di culto, ai lavori di restauro e agli aspetti artistici e architettonici, con intermezzi musicali a rendere più viva l’atmosfera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sant’Ambrogio riapre le porte al rione. Conclusi i lavori di restauro due giorni di incontri e di festa

Sale, Sant'Ambrogio in Festival: il cibo come linguaggio universale - Il festival Sale–Sant'Ambrogio, in programma a Firenze dal 28 maggio al 1° giugno 2025, celebra il cibo come un linguaggio universale.

