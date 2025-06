Santa Marinella tutte le informazioni per il referendum dell’8 e 9 giugno

Scopri tutto ciò che c’è da sapere sui referendum dell’8 e 9 giugno 2025 a Santa Marinella. Per garantire a ogni cittadino il diritto di voto, gli uffici elettorali offriranno orari di apertura straordinari e servizi dedicati alla tessera elettorale presso Lungomare Marconi. Resta informato sugli orari e le modalità per partecipare attivamente a questa importante occasione democratica. Non perdere l’opportunità di essere protagonista del cambiamento!

Santa Marinella, 5 giugno 2025- In occasione dei referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025, l’ufficio elettorale del Comune di Santa Marinella osserverà orari di apertura straordinaria allo scopo di garantire il voto a tutti i cittadini residenti. Gli uffici di Lungomare Marconi saranno a disposizione per il rilascio, il duplicato e il rinnovo della tessera elettorale. Gli orari di apertura · dal lunedi’ 03062025 al giovedi’ 05062025 dalle ore 09,15 alle ore 12,15 e dalle ore 15,15 alle ore 17,15; · venerdi’ 06062025 dalle ore 09,00 alle ore 17,30 · sabato 07062024 dalle ore 09,00 alle ore 18,30; · domenica 08062025 dalle ore 07,00 alle ore 23,00; · lunedi’ 09062025 dalle ore 07,00 alle ore 15,00 Si comunica inoltre che la sede del seggio elettorale (Scuola Centro) sez. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Santa Marinella, tutte le informazioni per il referendum dell'8 e 9 giugno - Il voto è un diritto fondamentale e a Santa Marinella siamo pronti a garantirlo in ogni modo. In vista dei referendum del 8 e 9 giugno 2025, l'ufficio elettorale del Comune adotterà orari di apertura straordinari per assicurare a tutti i cittadini residenti di poter esercitare il loro diritto di voto senza preoccupazioni.

