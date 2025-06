Santa Marinella torna la spiaggia inclusiva per un mare aperto a tutti

Santa Marinella si rinnova con la spiaggia inclusiva, un’oasi di divertimento e relax aperta a tutti, senza barriere. Questa iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere un mare accessibile e accogliente per ogni visitatore. Con un’attenzione speciale alle esigenze di tutti, questa spiaggia rappresenta un passo importante verso un’estate più inclusiva e condivisa. Il mare è di tutti: scopri come Santa Marinella rende possibile questo sogno.

Santa Marinella, 5 giugno 2025- Il Comune di Santa Marinella presenta per il secondo anno consecutivo il progetto della spiaggia inclusiva, situata nell’arenile di fronte all’ex Colonia Marina a Santa Severa. “La stagione balneare prende il via con questa iniziativa, a cui l’Amministrazione comunale tiene molto e che ha fortemente voluto- dichiara il sindaco Pietro Tidei- Tengo a sottolineare che si tratta di un progetto realizzato dal Comune, che con apposita manifestazione d’interesse ne affida la gestione a terzi per l’organizzazione, che dovrà assicurare il pieno rispetto dei requisiti richiesti, come la pulizia giornaliera, l ’assistenza e l’accompagnamento alle persone, garantendo percorsi idonei fino al mare”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

