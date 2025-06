Sanremo 2026 Carlo Conti ha trovato due co-conduttori | Faremo ridere moltissimo

Sanremo 2026 si avvicina con grandi sorprese e innovazioni, e Carlo Conti sembra aver già messo in moto il motore di questa edizione. Dopo mesi di preparativi e rumor, arriva la conferma: due iconici volti del nostro spettacolo si uniranno al palco, promettendo momenti indimenticabili e risate assicurate. La musica si prepara a incantare, ma anche il cuore dello showbiz italiano si anima di entusiasmo. E noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa straordinaria edizione.

È presto per parlare di Sanremo 2026? Forse per noi ma non di certo per i diretti interessati. Carlo Conti sta lavorando alla nuova edizione della kermesse musicale più famosa d'Italia già da diversi mesi. Tante le canzoni giunte fino a oggi e non mancano anche i ragionamenti su chi arricchirà il palco al suo fianco. Una conferma ufficiale è appena giunta e riguarda due personaggi celebri del cinema, della televisione e del teatro nostrani. Sanremo 2026 con Panariello e Pieraccioni. Si era già parlato ampiamente del trio di amici toscani per la prima edizione (bis) di Carlo Conti. Alla fine soltanto Pieraccioni aveva messo piede sul palco dell'Ariston.