Sanità l' appello del Sul calabrese | I nostri validi medici penalizzati dalle carenze di organico

In un contesto di crescente preoccupazione per la sanità calabrese, il Sul lancia un appello urgente: i nostri medici, pilastri fondamentali del sistema sanitario, sono penalizzati da gravi carenze di organico. La situazione negli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria rischia di compromettere la qualità delle cure e il valore del servizio offerto alla comunità. È ora di ascoltare e agire per ripristinare dignità e efficienza nel settore.

Il Sul denuncia la situazione di difficoltà vissuta negli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e che penalizza il valore dei medici e del servizio offerto. In una nota firmata dal segretario regionale Aldo Libri, si riporta l'esperienza vissuta da uno dei dirigenti del sindacato, Antonello Errante. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sanità, l'appello del Sul calabrese: "I nostri validi medici penalizzati dalle carenze di organico"

