Sanità di prossimità a Trezzo Apre il Punto unico di accesso

A Trezzo, la sanità di prossimità si potenzia con l'apertura del Punto unico di accesso, un punto di riferimento semplice e immediato per i cittadini. Situato in via Roma 5, questo servizio offre valutazioni personalizzate e supporto per le esigenze di salute, facilitando il percorso verso le cure più adatte. In attesa della casa della Comunità, l'Asst Melegnano-Martesana rafforza il suo impegno a servizio del territorio, rendendo più accessibile l’assistenza sanitaria.

Aperto a Trezzo il Punto unico di accesso (Pua), la "porta dell’Asst Melegnano-Martesana", per aiutare i pazienti ad avviare il percorso adatto ai propri problemi di salute. Sarà aperto martedì e giovedì in via Roma 5. In attesa della casa della Comunità, l’azienda, su richiesta del Comune, mette a disposizione questo primo servizio. Fra le sue mura si potrà fare "una valutazione dei bisogni; si supportano i cittadini che vivono situazioni di fragilità nell’accesso ai servizi sociosanitari; si raccolgono richieste per l’Assistenza domiciliare Integrata e di protesi". Trezzo appartiene a quella tranche di investimenti con fondi del Pnrr di 70 milioni che l’azienda ha avviato nel 2024 e che stanno arrivando a termine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sanità di prossimità a Trezzo. Apre il Punto unico di accesso

Scopri altri approfondimenti

Telemedicina in farmacia salva una vita a Parolise, Alaia: "La sanità di prossimità funziona" - La telemedicina in farmacia dimostra di poter salvare vite, come avvenuto recentemente a Parolise. Alla farmacia 'Sant’Elena', un mal di testa e una pressione alta rilevata hanno portato a un intervento tempestivo, potenzialmente decisivo per la vita del paziente.

Segui queste discussioni su X

Sanità nelle aree interne: il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, presenta al Senato il modello Sangro Aventino Mobile, domiciliare, digitale @asl2abruzzo #salute #diagnostica Leggi di più ? https://lnx.asl2abruzzo.it/asl/foc Tweet live su X