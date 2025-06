Sangiovannese | incontro cruciale tra sindaco Vadi e imprenditori per il futuro societario

Sangiovanni si prepara a un momento decisivo per il suo futuro calcistico: questa mattina, il sindaco Valentina Vadi incontra gli imprenditori che potrebbero rilanciare la società. Una giornata cruciale in cui si delineano le strategie per il rilancio della Sangiovannese, al centro di una discussione fondamentale tra istituzioni e settore privato. La città aspetta con trepidazione, sperando che questa collaborazione possa portare nuova linfa alla squadra e alla comunità.

SAN GIOVANNI Giornata molto importante, quella odierna, per il futuro societario della Sangiovannese. È in agenda, infatti, un incontro tra il sindaco Valentina Vadi e i tre imprenditori che, già nelle scorse settimane, hanno dato il loro assenso ad aiutare la causa azzurra ma senza però volersi esporre in prima persona sulle vicende quotidiane. Il primo cittadino, infatti, cercherà in questo quarto faccia a faccia con i diretti interessati di poterli convincere ad avere un ruolo attivo nel calcio cittadino ma, a quanto appreso, pare un obiettivo davvero non facile da perseguire dato che, anche anni fa, erano stati fatti ulteriori colloqui da Marco Merli sempre con i tre imprenditori e dai quali, in pratica, non è scaturito niente se non un importante apporto sottoforma di sponsorizzazione.