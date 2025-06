Sana alimentazione due incontri per la prevenzione delle malattie a Predappio

Se vuoi scoprire come prendersi cura del proprio corpo e prevenire le malattie, non perdere l’opportunità di partecipare a "Sana alimentazione: due incontri per la prevenzione" a Predappio. Questo ciclo gratuito di incontri, con iscrizione obbligatoria, ti guiderà in tre semplici passi verso uno stile di vita più sano, migliorando l’alimentazione e combattendo la sedentarietà. Prenota subito il tuo posto e inizia il percorso verso un benessere duraturo!

E' in partenza a Predappio "Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita", un ciclo di incontri gratuiti, ad iscrizione obbligatoria, per migliorare la propria alimentazione e contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute e prevenire l'insorgenza di alcune malattie croniche.

