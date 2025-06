San Prospero scontro tra auto e moto | tre feriti uno grave

San Prospero è stato teatro di un incidente drammatico nel tardo pomeriggio, quando un frontale tra auto e moto ha provocato tre feriti, uno in condizioni gravissime. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l'impatto ha avuto conseguenze devastanti, lasciando l’intera comunità sotto shock. La sicurezza sulle nostre strade resta una priorità assoluta, e questo tragico evento ci invita a riflettere sull’importanza della prudenza alla guida.

Incidente a San Prospero, nel tardo pomeriggio. Per cause in corso d'accertamento, un'auto e una moto, con a bordo marito e moglie, si sono scontrate. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito il conducente della due ruote: è ora ricoverato nell'area 'codici rossi' del Pronto Soccorso. Un altro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - San Prospero, scontro tra auto e moto: tre feriti, uno grave

