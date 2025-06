san fermo sì ma senza trattori ed è polemica

La storica Sagra di San Fermo, simbolo della tradizione brianzola, si appresta a cambiare volto senza trattori, scatenando un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori. La Lega critica la decisione, accusando l’Amministrazione di stravolgere un’usanza radicata, mentre quest’ultima promette una manifestazione "basata sulla tradizione ma arricchita con novità". In questa querelle tra passato e innovazione, il cuore della questione rimane: come preservare l’eredità culturale rispettando il tempo presente?

La Lega, dal Pirellone, grida allo stravolgimento delle tradizioni, mentre per l’Amministrazione la manifestazione sarà "basata sulla tradizione ma arricchita con novità". La storica Sagra di San Fermo, la più antica della Brianza, quest’anno cambia un poco pelle e scoppia la polemica. Ad attaccare la sindaca Vanessa Gallo è stato il capogruppo della Lega in Regione, Alessandro Corbetta. Per il lumbard "la Giunta vuole rivedere la Sagra calpestando la cultura e le tradizioni". Corbetta parla di "mancanza di buon senso" e di volontà di "sacrificare sull’altare delle proprie visioni ideologiche una delle sagre più antiche e rinomate della Brianza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it