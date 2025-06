San Berillo spacca i finestrini delle auto in sosta e ruba all' interno | 26enne arrestato

Una serie di atti vandalici e furti ha scosso via Coppola, dove un uomo di 26 anni ha danneggiato e saccheggiato auto in sosta senza motivo apparente. La sua azzardata bravata è finita con un arresto tempestivo da parte della polizia, che ha neutralizzato il pericolo e messo fine alle sue azioni. La sicurezza dei cittadini torna a essere priorità, ma resta importante mantenere alta l'attenzione.

Ha preso di mira, senza motivo, alcune auto parcheggiate in via Coppola per creare dei danni e poi rovistare all’interno, alla ricerca di qualche oggetto da rubare. L’uomo, uno straniero di origini marocchine di 26 anni, è stato individuato e bloccato immediatamente dai poliziotti della squadra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it