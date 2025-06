Samsung prosegue con One UI 7 e patch HONOR aggiorna le serie Magic6 e Magic5

Samsung continua a migliorare l’esperienza utente con l’ultimo aggiornamento di One UI 7 e patch di sicurezza, mentre HONOR rinnova le sue serie Magic6 e Magic5. Novità che promettono performance più fluide, funzionalità avanzate e maggiore sicurezza per i tuoi dispositivi preferiti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di queste importanti release, perché restare aggiornati è fondamentale per sfruttare al massimo il potenziale del proprio smartphone.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy XCover 7 e per le serie HONOR Magic6 e Magic5: ecco le novità.

In questa notizia si parla di: Samsung Honor Serie Magic6

