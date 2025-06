Samsung ha pubblicato una versione del browser specifica per Galaxy Fold7 e Flip7

Samsung sorprende ancora una volta, rinnovando l’esperienza di navigazione sui suoi dispositivi pieghevoli. Sul Galaxy Store è ora disponibile una versione esclusiva di Samsung Internet Browser, pensata appositamente per Galaxy Fold7 e Flip7. Ma cosa rende questa release così speciale? Scopriamo insieme le innovazioni e i vantaggi di questa versione dedicata, che promette di rivoluzionare il modo di usare il browser sui dispositivi pieghevoli Samsung.

Sul Galaxy Store è presente una particolare versione di Samsung Internet Browser per i pieghevoli Fold7 e Flip7: scopriamo il perché. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung ha pubblicato una versione del browser “specifica” per Galaxy Fold7 e Flip7

In questa notizia si parla di: Samsung Versione Browser Galaxy

Galaxy si apre al passato con la beta della nuova interfaccia - Samsung si prepara ad ampliare la fase di beta testing della sua interfaccia basata su Android 16, puntando non solo ai più recenti Galaxy S25. Dopo aver regis ... Lo riporta tecnoandroid.it

Samsung sceglie Perplexity come partner per l'AI: addio a Google? - Samsung sta lavorando a un'alleanza con Perplexity: la partnership con Google potrebbe essere fortemente ridimensionata in futuro, ecco cosa cambierà ... Da tecnologia.libero.it

Samsung, emergono nuovi dettagli sulla One UI 8 - Samsung ha avviato il programma di aggiornamento per la versione beta della One UI 8. La nuova interfaccia proprietaria creata dal gigante coreano è in fase di ... Secondo tecnoandroid.it

Galaxy A51: Neue Funktionen des Internet Browsers